07.12.2016 18:44

Thunder: "Rip It Up"-Album erscheint im Februar

Thunders elftes Album: "Rip It Up"

THUNDER bringen am 10. Februar 2017 via earMUSIC ihr neues Album "Rip It Up" in Umlauf. Die elfte Scheibe der Briten umfasst elf Songs, über die Fronter Danny Bowes sagt: "Wir hätten dieses Album nicht vor zehn oder fünf Jahren aufnehmen können, wir waren noch nicht gut genug!"



Die "Rip It Up"-Tracklist:



01. No One Gets Out Alive

02. Rip It Up

03. She Likes The Cocaine

04. Right From The Start

05. Shakedown

06. Heartbreak Hurricane

07. In Another Life

08. The Chosen One

09. The Enemy Inside

10. Tumbling Down

11. There's Always A Loser