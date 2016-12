Ravenscry: "The Invisible"-Album kommt im Februar

07.12.2016 14:48

Ravenscrys erstes Konzeptalbum: "The Invisible"

RAVENSCRY legen am 24. Februar 2017 ihr erstes Konzeptalbum "The Invisible" vor. Die Scheibe wurde im Sommer 2016 im Ravenstudio aufgenommen, der Gesang wurde im Big Bang Studio eingetütet. Den Mix übernimmt Roberto Laghi, um das Mastering kümmert sich Jacob Hansen.



Die Story rankt sich um die junge Bibiotheksangestellte Coral, die in einem Weisenhaus aufwuchs und eines Tages ein Buch mit einem merkwürdigen Bild findet, dass in ihr Erinnerungen wachruft. Coral macht sich auf zu einer nicht ganz ungefährlichen Spurensuche. Ihr Album um eine Geschichte herum zu schreiben, war für RAVENCRY nicht immer einfach:



"Diese Monate waren extrem anstrengend, aber wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen und wir können es kaum erwarten, dass ihr die Scheibe hört!"



Die "The Invisible"-Tracklist:



1. The Entaglement

2. Whispered Intro

3. Hypermnesia

4. Coral (as seen by others)

The librarian talks about Coral

5. The Mission

6. Monsters Inside

The director of the institute talks about Coral

7. The Invisible Revolution

8. The teacher talks about Coral part 1

9. The Deepest Lake

10. The grandmother talks about Coral 11. More Than Anything

12. The teacher talks about Coral part 2

13. Nothing But A Shade

14. Nora talks about Martin

15. Oscillation

16. In Collision

17. The Magic Circle

Martin talks with Coral part 1

18. Flux Density

19. Overload

Martin talks with Coral part 2