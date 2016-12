07.12.2016 14:30

Heart Of Storm: Rock-Projekt mit Doug Aldrich und Rudy Sarzo kommt auf Tour

Pic: Chelsea Jones

HEART OF STORM, ein neuartiges Rock-Projekt mit unter anderem Gitarrist Doug Aldrich (THE DEAD DAISIES), Bassist Rudy Sarzo (ex-WHITESNAKE, DEVIL CITY ANGELS) und Gitarrist Brent Woods (Vince Neil, Sebastian Bach), kommt im Februar 2017 auf Deutschland-Tour. Die US-Allstar-Truppe erzählt musikalisch eine tragische Dreiecksgeschichte, die von Tänzern des russischen Modern-Dance-Balletts live aufgeführt wird. Alle Infos findet ihr unter heartofstorm.com.



HEART OF STORM live:



16.02.17 Berlin - Admiralspalast

17.02.17 Zürich - Samsung Halle

18.02.17 Essen - Grand Hall

21.02.17 Hamburg - Mehr! Theater

22.02.17 Stuttgart - Liederhalle (Hegelsaal)

23.02.17 Frankfurt - Jahrhunderthalle