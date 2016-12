07.12.2016 14:00

Tankard bringen "Pils Of The Dog"-Bier auf den Markt

Haben jetzt ihr eigenes Pils: Tankard

TANKARD haben mit "Pils Of The Dog" nun ihr eigenes Bier am Start, das von der spanischen Reptilian Brewery mit deutschen Hopfen und Malz gebraut wird. Die Brauerei kommentiert ihr neustes Getränk:



"In letzter Zeit bringen viele Metal-Bands ihr eigenes Bier raus, aber die wahren 'Kings Of Beer', TANKARD fehlten. Da das so nicht weitergehen konnte, traten wir mit der Band in Kontakt und sind nach mehreren Konversationen, Tests und Prototypen froh, euch endlich "Pils Of The Dog" präsentieren zu können."



Weitere Infos zum TANKARD-Pils und zur Reptillian Brewery findet ihr auf der Facebook-Seite der Brauerei.