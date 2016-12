07.12.2016 13:43

Vinyl-Boom: LP-Verkäufe übertreffen erstmals Download-Umsätze in England

Ein beliebtes Geschenk: die Schallplatte

Dem Weihnachtsgeschäft sei Dank wurden in England nun in einer Woche erstmals mehr LP- als Download-Umsätze generiert, wie die Zeitung "The Guardian" berichtet. Für Schallplatten gaben die Briten 2,4 Millionen Pfund aus, für Downloads 2,1 Millionen Pfund. "Ein Großteil der Vinyl-Neuerscheinungen wird jetzt veröffentlicht", nennt Kim Bailey, die Vorsitzende der Entertainment Retailers Association, einen weiteren Grund des aktuellen Booms.



Auch in Deutschland erfreut sich Vinyl weiterhin wachsender Beliebtheit und erzielte laut dem Bundesverband Musikindustrie in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 rund 47 Millionen Euro Umsatz. Trotzdem bleibt die LP mit einem Umsatz-Anteil von 4,3 Prozent bei uns weiterhin ein Nischenphänomen.