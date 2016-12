07.12.2016 13:17

Metallica, Disturbed, Gojira u.a. für die Grammy Awards nominiert

GOJIRA, BARONESS, KORN, MEGADETH und PERIPHERY sind für die 59. Grammy Awards in der Kategorie "Beste Metal-Performance" nominiert. Am 12. Februar 2017 findet die Verleihung im Staples Center in Los Angeles statt.



Eine Übersicht der Bands und Songs:



BARONESS - 'Shock Me'

GOJIRA - 'Silvera'

KORN - 'Rotting In Vain'

MEGADETH - 'Dystopia'

PERIPHERY - 'The Price Is Wrong'



Zusätzlich sind METALLICA mit 'Hardwired' in der Kategorie "Bester Rocksong" nominiert, GOJIRA stehen mit "Magma" für das beste Rockalbum zur Wahl und DISTURBED könnten für ihr 'The Sound Of Silence'-Cover den Preis in der Kategorie "Beste Rock-Performance" abstauben. Joe Bonamassa steht mit seiner Scheibe "Live At The Greek Theatre" in der Sparte "Bestes traditionelles Blues-Album" zur Wahl.