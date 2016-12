07.12.2016 16:00

Black Sites feiern 'Dead Languages'-Lyric-Clip-Premiere

Bringen im Februar ihren Erstling raus: Black Sites

BLACK SITES präsentieren bei uns das Lyric-Video zu ihrem Song 'Dead Languages', dem ersten Vorgeschmack auf ihr Debütalbum "In Monochrome". Die Scheibe erscheint am 17. Februar 2017 via Mascot Label Group.

Die Progger aus Chicago um Frontmann/Gitarrist/Songwriter Mark Sugar, gegründet 2008, spielten ursprünglich einen Mix aus Death Metal, Thrash und Metalcore, bis Sugar fand: "Die Zeit war reif dafür, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich will eigentlich clean singen, und zwar zu sorgsam ausgearbeiteten Songs mit starkem Bezug zu Old-School-Metal, Hard- und Progrock."



Gemeinsam mit Drummer Chris Avgerin legte Mark daher den Grundstein zu den neuen BLACK SITES, später machten John Picillo (b.) und Ryan Bruchert (g.) das Line-up komplett. Für alle Infos über die Band schaut auf ihrer offiziellen Facebook-Seite vorbei!



Die "In Monochrome"-Tracklist:



1. M Fisto Waltz

2. Dead Languages

3. Monochrome

4. Burning Away The Day

5. Hunter Gatherer

6. Watching You Fall

7. Locked Out – Shut Down

8. In The Woods

9. The Tides



Vorhang auf für 'Dead Languages'!