07.12.2016 11:55

Brides Of Destruction: London LeGrand gründet Brides Of Destruction Göteborg

Bringen euch zum Tanzen: Brides Of Destruction Göteborg

Ex-BRIDES OF DESTRUCTION-Frontmann London LeGrand hat zusammen mit John "JB" Bergquist (g.) Drummer Peter "Pan" Ottosson und Rodolfo "Rude" Montenegro am Bass eine neue Version seiner früheren Band namens BRIDES OF DESTRUCTION GÖTEBORG gegründet. Die Combo spielt "traditionellen Hardrock mit Metal-Einflüssen und Punk-Elementen" und verspricht euch "eine verrückte Show" mit Tanz-Garantie. Ein Album ist für 2017 angedacht.



Ursprünglich wurden BRIDES OF DESTRUCTION 2002 von Nikki Sixx (SIXX:A.M., ex-MÖTLEY CRÜE) und Tracii Guns (L.A. GUNS) gegründet. Sixx verließ die Band jedoch, bevor ihr zweites Album "Runaway Brides" 2005 erschien.