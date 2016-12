07.12.2016 11:34

Mayhem: "De Mysteriis Dom Sathanas Alive" kommt Mitte Dezember

Spielten "De Mysteriis Dom Sathanas" komplett live: Mayhem

MAYHEM veröffentlichen am 15. Dezember ihre Platte "De Mysteriis Dom Sathanas Alive", die im schwedischen Norrköping beim Black Christmass Festival 2015 aufgenommen wurde. Die norwegischen Black-Metaller spielten bei ihrem Auftritt zum ersten Mal ihr komplettes Album "De Mysteriis Dom Sathanas" live. Als kleinen Vorgeschmack gibt es unten ein Live-Video des Songs 'From The Dark Past' zu sehen.



Die "De Mysteriis Dom Sathanas Alive"-Tracklist:



01. Funeral Fog

02. Freezing Moon

03. Cursed In Eternity

04. Pagan Fears

05. Life Eternal

06. From The Dark Past

07. Buried By Time And Dust

08. De Mysteriis Dom Sathanas