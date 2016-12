07.12.2016 11:13

Metallica zeigen 'Murder One'-Making-Of-Video

Zollen ihrem Idol Lemmy Tribut: Metallica

METALLICA lassen euch im Video weiter unten einen Blick auf die Entstehung ihres Tracks 'Murder One' werfen, der ursprünglich den Arbeitstitel 'Frankenstein' trug und eine Hommage an den verstorbenen MOTÖRHEAD-Frontmann Lemmy Kilmister ist. Fronter James Hetfield verrät euch, was es mit dem Songtitel auf sich hat, der eine direkte Anspielung auf Lemmy ist:



"'Murder One' war der Name von Lemmys Lieblingsamp auf der Bühne. Und ich habe es geliebt, jeden Abend auf der Bühne von diesem Ding ermordet zu werden, Mann! Er war so ein Vorbild, so eine Inspiration für uns als Band. Es würde uns sicherlich nicht geben, wenn MOTÖRHEAD nicht gewesen wären. Und wenn du siehst, dass dein scheinbar unsterbliches Idol sterblich ist, trifft dich das sehr hart. Ich fand also, dass wir ihn in unseren Lyrics ehren und wertschätzen sollten, für seine große Bedeutung in unserem Leben."