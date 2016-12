07.12.2016 10:59

Metal On The Hill 2017: Festivaltrailer veröffentlicht

Im August in Graz: Metal On The Hill 2017

Zum Metal On The Hill 2017 gibt es nun den ersten Festival-Trailer, der euch das Event im österreichischen Graz am 11. und 12. August schmackhaft macht. Bestätigt sind bisher unter anderem BLIND GUARDIAN, PARADISE LOST, ALESTORM und ROTTING CHRIST.

Surft auf der offiziellen Festival-Homepage vorbei, um alle Infos nachzulesen und euch Tickets zu sichern.



Viel Spaß mit dem Trailer!