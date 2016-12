06.12.2016 15:29

Children Of Bodom bereiten sich auf das 20. Jubiläum von "Something Wild" vor

Sind bereits seit 20 Jahren am Start: Children Of Bodom

Im Februar '97 legten sich CHILDREN OF BODOM mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Something Wild" den Grundstein für ihre bis heute andauernde Karriere. Anlässlich des 20. Jahrestages plant die finnische Rüpeltruppe für das kommende Jahr eine ganz besondere Konzertreise, auf der sie die Platte zumindest zu großen Teilen live performen will.

Frontmann Alexi Laiho kommentiert: "Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir das Album in seine Gänze oder nur eine größere Anzahl der Songs, die wir für gewöhnlich nicht live spielen, auf die Bühne bringen sollen. Vielleicht spielen wir auch einen Mix der Stücke von unseren ersten beiden Platten. Das wird ein verrückter Ritt, aber die Fans werden es lieben."