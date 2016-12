06.12.2016 15:06

Gone Is Gone veröffentlichen 'Dublin'-Video

Blicken der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums entgegen: Gone Is Gone

GONE IS GONE veröffentlichen mit dem 'Dublin'-Video einen weiteren Appetizer für ihren am 6. Januar erscheinenden Debüt-Longplayer "Echolocation".GONE IS GONE sind:Sänger/Bassist - Troy Sanders (MASTODON)Gitarre - Troy Van Leeuwen (QOTSA)Schlagzeug - Tony Hajjar (AT THE DRIVE IN)Gitarrist - Mike Zarin