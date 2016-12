06.12.2016 12:17

Sankt Hell: Gewinnt Tickets für das Festival in Hamburg

Geht in die zweite Runde: Sankt Hell

Am 27. und 28. Dezember geht im im Hamburger Rock Cafe St. Pauli das Sankt Hell mit einem vielfältigen Programm aus Stoner-, Classic-, Psychedelic- und Hardrock in die zweite Runde. Bestätigt sind für die Zweitages-Sause ORANGE GOBLIN, TRUCKFIGHTERS, BULLET, CONAN, THE NEW ROSES, THE ORDER OF ISRAFEL, BLACK TEMPLE, MOTHER'S CAKE, JESUS CHRÜSLER SUPERSTAR, BUSHFIRE, DEVILLE und DUNE PILOT.



Alle weiteren Infos zum Festival SANKT HELL findet ihr auf der offiziellen Homepage und bei Facebook.

Mit etwas Glück könnt ihr bei uns 3x2 Tickets für das Festival gewinnen. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, schickt bis zum 14. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Sankt Hell", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen. Viel Glück!