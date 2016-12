06.12.2016 10:46

Rock am Ring kehrt zum Nürburgring zurück

Macht seinen Namen 2017 wieder alle Ehre: Rock am Ring

Nachdem Rock am Ring zwei Jahre lang in Mendig ausgerichtet wurde, kehrt das Festival 2017 wieder zur vorherigen Veranstaltungstätte an den Nürburgring zurück. Hintergrund für den Wechsel nach Mendig waren Querelen mit dem Betreiber des Rings. In Mendig sah sich das Veranstalterteam Marek Lieberberg und Live Nation allerdings mit "ständig erweiterten Auflagen der Naturschutzbehörden im Hinblick auf Umwelt-, Arten- und Gewässerschutz" konfrontiert, weshalb die Wirtschaftlichkeit des Festivals auf Dauer infrage gestellt wurde.



Der Nürburgring sei als Veranstaltungsstätte hingegen "mit klaren, überschaubaren Auflagen genehmigt". Zudem hätten die Betreiber der Rennstrecke sich nach Aussage der Organisatoren "glaubwürdig und zu beiderseits annehmbaren Bedingungen" um eine Rückkehr bemüht.



In Mendig hatte das Rock-am-Ring-Team mit schlechten Wetterbedingungen zu kämpfen: 2015 gab es Blitzeinschläge auf dem Gelände, 2016 musste das Festival nach schweren Unwettern gar komplett abgebrochen werden. Bereits für 2017 gekaufte Drei-Tages-Tickets haben nun Gültigkeit für den Nürburgring.

