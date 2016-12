05.12.2016 15:57

AC/DC: Phil Rudd geht 2017 auf Solo-Tour

Kommt im Frühling nach Europa: Phil Rudd (ex-AC/DC)

AC/DCs ehemaliger Drummer Phil Rudd kündigt für 2017 eine erste Reihe an Solo-Shows in Europa an, bei denen er unter anderem Songs seines Solo-Albums "Head Job" performen will. Ihr könnt den Trommler an folgenden Daten live erleben:

"Head Job"-Tourdates:



02.05. CH-Zürich, Kaufleuten

03.05. AT-Wien, Arena

04.05. AT-St. Polten, Cinema Paradiso

Viel Spaß!