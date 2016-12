05.12.2016 15:47

Motörhead: Doku zur Entstehung der Lemmy-Statue online

Vor einem knappen Jahr verstarb Motörhead-Fronter Lemmy Kilmister

Seit dem 24. August können Fans bei ihrem Besuch im Rainbow Bar & Grill, der weltberühmten, am Sunset Strip in Los Angeles gelegenen Stammkneipe des vor einem knappen Jahr verstorbenen MOTÖRHEAD-Fronters Lemmy Kilmister, eine lebensgroße bronzene Statue des Sängers bewundern. Das Schmuckstück entstand in einer Zusammenarbeit zwischen HIRAX-Fronter Katon de Pena und seiner Ehefrau, Künstler Travis Moore und Rainbow-Chef Mikey Maglieri. Wer sich für die Geschichte hinter der Entstehung der Statue interessiert, kann sich jetzt die knapp sechsminütige Doku "Live to Win - The Statue of Lemmy Kilmister" im Player reinziehen. Viel Spaß mit dem Filmchen!