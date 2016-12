05.12.2016 15:40

Guns N' Roses kündigen Europa-Tour für 2017 an

Kommen auf Tour nach Europa: Guns N' Roses

GUNS N' ROSES geben sich die Ehre und kommen 2017 auf große "Not In This Lifetime"-Europa-Tour. Die Jungs werden unter anderem auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu sehen sein, wer sich also Axl Rose, Slash und Konsorten live nicht entgehen lassen will, sollte sich folgende Termine rot im Kalender markieren:

"Not In This Lifetime"-Tourdates:

07.06. CH-Zürich, Letzigrund

13.06. München, Olympiastadion

22.06. Hannover, Messe

10.07. AT-Wien, Ernst-Happel-Stadion

Tickets für die Shows könnt ihr ab dem 9. Dezember ergattern. Viel Spaß!