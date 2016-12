05.12.2016 15:10

Kings Of Chaos: Live-Mitschnitt online

Der Name ist (Line-up-)Programm: Kings Of Chaos

Vom ersten bis zum dritten Dezember spielte das Musikerkollektiv KINGS OF CHAOS, in dessen Line-up in der Vergangenheit bereits unter anderem (ex-)Mitglieder von GUNS N' ROSES, AEROSMITH und den DEEP PURPLE aufeinander getroffen sind, drei Shows im weltberühmten House Of Blues in Las Vegas. Die aktuelle Inkarnation der Truppe besteht aus Corey Taylor (v., SLIPKNOT), Chester Bennnington (v., LINKIN PARK), Matt Sorum (dr., ex-GN'R), Steve Stevens (g., BILLY IDOL), Billy Duffy (g., THE CULT) und Robert DeLeo (b., STONE TEMPLE PILOTS).

Fans haben den kompletten Gig vom 01. Dezember mitgeschnitten, das Video könnt ihr euch im Player anschauen. Viel Spaß!