05.12.2016 13:23

Xandria veröffentlichen 'We Are Murderers (We All)'-Clip von neuem "Theater Of Dimensions"-Album

XANDRIA geben euch weiter unten mit ihrem Video zu 'We Are Murderers (We All)' einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album "Theater Of Dimensions" (VÖ: 27. Januar). In dem Song singt Frontfrau Dianne van Giersbergen mit SOILWORKs Björn “Speed” Strid im Duett, der viel Spaß während der Aufnahmen hatte, wie er euch hier verrät.

Für all die Neugierigen unter euch, haben XANDRIA hier noch vier weitere Songschnipsel für euch veröffentlicht. Viel Spaß beim Reinhören!

"Theater Of Dimensions"-Tracklist:

01. Where The Heart Is Home

02. Death To The Holy

03. Forsaken Love

04. Call Of Destiny

05. We Are Murderers (We All)

06. Dark Night Of The Soul

07. When The Walls Came Down (Heartache Was Born)

08. Ship Of Doom

09. Céilí

10. Song For Sorrow And Woe

11. Burn Me

12. Queen Of Hearts Reborn

13. A Theater Of Dimensions