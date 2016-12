05.12.2016 12:47

Bliksem geben Auflösung bekannt

Lösen sich auf: Bliksem

BLIKSEM gaben kürzlich auf ihrer Facebook-Seite überraschend das Ende der Band bekannt. "Am Freitag, den 17. Februar 2017 werden wir in Antwerpen unsere letzte, gemeinsame Show spielen", heißt es im Statement der belgischen Thrasher. Die fünf Musiker blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück und kamen irgendwann an den Punkt, an dem sie sich fragten: "Würden wir noch mal ein neues Album schreiben? Das Songwriting war immer das Härteste innerhalb dieser Band, weil damit auch immer gemeinsame Mühen und Anstrengungen verbunden waren. Hätten wir noch mal so viel Energie und Motivation? Und vor allem: würden wir als Team noch stark genug dafür sein?"

Die Zeit als Band war generell nicht immer leicht für die Jungs, wie sie weiter beschreiben: "Im März 2008 haben wir unsere erste Show gespielt. Neun Jahre sind eine lange Zeit, um mit fünf willensstarken Personen in einer engen Partnerschaft zu leben. Es war selten einfach und scheint auch mit der Zeit nicht einfacher zu werden. Alles innerhalb der Band beruhte auf Demokratie, weil es keinen anderen Weg gab, um mit den sich entgegenstehenden Persönlichkeiten und Egos klarzukommen. Alle Entscheidungen, egal ob logistischer, finanzieller oder künstlerischer Natur, waren immer das Ergebnis von Diskussionen, Kompromissen und dem Willen der Mehrheit. Es dürfte also keinen überraschen, dass das nicht immer leicht war.

Dazu kam noch die Zeit und die Energie, die uns die viel Fahrerei sowie der Auf- und Abbau des Equipments gekostet hat, der Druck durch Deadlines, die Verlockungen des Tourlebens, ein nervöser Zusammenbruch hier, persönliche Anspannungen da - wir könnten die Liste noch ziemlich lange fortführen, aber wir denken, ihr habt nun in etwa ein Bild von allem.

An diesem Punkt haben wir das Gefühl, dass wir dieses Kollektiv auflösen, und Platz für Neues machen müssen. Es herrscht kein böses Blut zwischen uns, eher im Gegenteil. Deshalb werden wir auch so lange wie möglich unseren Proberaum in Antwerpen gemeinsam für unsere jeweiligen neuen Projekte nutzen. (...) Es war eine wunderbare Zeit und wir beenden sie mit Stil - wir wollen unsere letzten Shows zu den Besten innerhalb unserer Karriere machen. Also verpasst sie nicht und tragt eure Party-Hosen! Vielen Dank für eure Unterstützung!"