05.12.2016 12:56

Stone Temple Pilots gedenken ihres verstorbenen Frontmannes

Scott Weiland verstarb am 03. Dezember 2015 an einer Überdosis von Alkohol und Drogen

Am 03. Dezember 2015 verstarb der ehemalige STONE TEMPLE PILOTS- und VELVET REVOLVER-Sänger Scott Weiland an einer Überdosis von Drogen in Kombination mit Alkohol, während er mit seiner neuen Band THE WILDABOUTS auf Tour war. Zum ersten Todestag des Sängers, der für seinen exzessiven Lebensstil bekannt war, gedachten ihm seine ehemaligen Bandmitglieder mit einem Facebook-Post:

"Ein Jahr ist vergangen, seit du von uns gegangen bist. Wir denken oft an dich, und wir werden täglich an dich erinnert. Wenn wir die Musik hören, die wir vier gemeinsam geschaffen haben, merken wir immer wieder, wie brillant du warst. Es gab Zeiten, in denen wir zueinander aufgeschaut haben, in denen wir die gegenseitige Bestätigung gesucht haben. (...) Wir vermissen dich, Scott!"

Das Verhältnis zwischen Scott Weiland und den verbliebenen Mitgliedern von STONE TEMPLE PILOTS war spätestens seit seinem Rauswurf im Jahr 2013, der einen ausgiebigen Rechtsstreit nach sich zog, getrübt.

Rest in peace, Scott!