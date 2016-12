05.12.2016 12:29

Brutus zeigen 'All Along'-Video vom "Burst"-Debüt

Newcomer aus Belgien: Brutus

Das belgische Trio BRUTUS schickt mit dem Video zu 'All Along' einen Vorboten zu ihrem Debüt-Album "Burst" (VÖ: 24. Februar) ins Rennen.

Die Band um Stefanie Mannaerts (Drummerin und Sängerin) hat auch die Trackliste zu "Burst" parat:



"Burst"-Tracklist:

01. March

02. All Along

03. Not Caring

04. Justice De Julia II

05. Drive

06. Bird

07. Crack / Waste

08. Looking for Love on Devils Mountain

09. Horde II

10. Baby Seal

11. Child