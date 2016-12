05.12.2016 12:00

Layment: Video-Premiere von 'Long Lost Forever'

Die Ruhrpott-Metaller von LAYMENT haben im Laufe des Jahres 2016 fleißig Club- und Festivalbühnen beackert. Mit Live-Material von einigen dieser Shows veröffentlichen sie nun ein Musikvideo zu 'Long Lost Forever' von ihrer aktuellen Scheibe "Of Gods & Goats", das weiter unten Premiere feiert.



Gedreht wurde unter anderem beim Turock Open Air in Essen und bei den Metaldays in Tolmin, Slowenien. Bevor das Jahr zu Ende geht, kann man die Truppe um die drei Schmidt-Brüder noch zweimal live erleben, am 10. Dezember bei "Möhrchens Metal Meeting" in Oer-Erkenschwick und am 17. Dezember in Marburg.