02.12.2016 14:10

Metallica: Recap-Video der Europa-Promo-Tour online

Blicken auf ihre europäische Promo-Tour zurück: Metallica

METALLICA haben kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Hardwired... To Self-Destruct" Europa für eine Promo-Tour heimgesucht. Die Band hat ihre Erlebnisse in Deutschland, Frankreich, Dänemark und England in einem Recap-Video festgehalten, das ihr euch weiter unten anschauen könnt.

In der nächsten ROCK HARD-Ausgabe (EVT: 19.12) findet ihr nicht nur einen Interview-Nachschlag mit METALLICA, sondern auch ein Gangbang-Review zum "Hardwired... To Self-Destruct"-Album. Das erste Review aus der Rubrik findet ihr schon jetzt online.