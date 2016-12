02.12.2016 12:09

Sepultura: "Machine Messiah"-Studiotagebuch Teil 7 ist online

Im Video könnt ihr Sänger Derrick Green im bei der Arbeit zusehen

SEPULTURA haben einen weiteren Teil ihres "Machine Messiah"-Studiotagebuchs parat: Um den Fans einen Einblick in die Gesang-Aufnahmen zu gewähren, wurde nun der siebte Studiotrailer veröffentlicht, den ihr weiter unten findet.

"Machine Messiah" erscheint am 13. Januar 2017 via Nuclear Blast und wurde von der Band gemeinsam mit Jens Bogren produziert. Das Cover-Artwork stammt von der Künstlerin Camille Della Rosa.



Die "Machine Messiah"-Tracklist:



01. Machine Messiah

02. I Am The Enemy

03. Phantom Self

04. Alethea

05. Iceberg Dances

06. Sworn Oath

07. Resistant Parasites

08. Silent Violence

09. Vandals Nest

10. Cyber God