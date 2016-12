02.12.2016 11:38

Halestorm streamen Whitesnake-Cover 'Still Of The Night'

Ab dem 6. Januar erhältlich: "ReAniMate 3.0: The CoVeRs eP" von Halestorm

HALESTORM bleiben ihrer Tradition treu und veröffentlichen eine weitere Cover-EP: "ReAniMate 3.0: The CoVeRs eP" soll am 6. Januar erscheinen.

Diesmal hat die Band sich folgende Songs vorgeknöpft:



01. Still Of The Night (WHITESNAKE)

02. Damn I Wish I Was Your Lover (SOPHIE B. HAWKINS)

03. I Hate Myself For Loving You (JOAN JETT)

04. Heathens (TWENTY ONE PILOTS)

05. Fell On Black Days (SOUNDGARDEN)

06. Ride The Lightning (METALLICA)

Die HALESTORM-Version von WHITESNAKEs 'Still Of The Night' kann weiter unten gestreamt werden.

Das nächste reguläre HALESTORM-Album soll ebenfalls 2017 das Licht der Welt erblicken. HALESTORM-Frontfrau Lzzy Hale verspricht eine Rückkehr zu den rockigen Wurzeln der Band. Beim letzten Werk "Into The Wild Life" wurde das Quartett von vielen Fans dafür kritisiert, seine Fühler zu sehr in Richtung Pop ausgestreckt zu haben.