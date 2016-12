02.12.2016 11:00

Five Finger Death Punch setzen ihre Tour mit Phil Labonte am Mikro fort

Five Finger Death Punch müssen derzeit ohne Ivan Moody (zweiter von links) auskommen

FIVE FINGER DEATH PUNCH müssen die letzten acht Dates ihrer laufenden US-Arena-Tour mit ALL THAT REMAINS-Fronter Phil Labonte am Mikro fortsetzen. Labonte springt für den erkrankten FIVE FINGER DEATH PUNCH-Sänger Ivan Moody ein. Weiter unten seht ihr einen Mitschnitt von der ersten Show mit Labonte aus Philadelphia.



Gitarrist Zoltan Bathory lässt die Fans wissen: "Ivan ist unser Bruder und wir unterstützen ihn vom ganzen Herzen dabei, sich um sich zu kümmern und wieder auf die Beine zu kommen. Wir haben darüber nachgedacht, die verbleibenden Dates abzusagen, aber die anderen Bands auf der Tour haben uns so toll unterstützt, dass wir uns entschieden haben, weiter zu machen und den Fans eine tolle Show zu bieten."



Labonte, ein ehemaliger Marine und guter Freund von Moody, ist 2010 schon kurzfristig bei KILLSWITCH ENGAGE eingesprungen, als Howard Jones die Band verlassen hatte. Labonte kommentiert: "Ich fühle mich geehrt FIVE FINGER DEWATH PUNCH dabei zu helfen ihre Tour zu beenden und Ivan Gelegenheit zu geben sich um sich zu kümmern. Ich habe das schon vor Jahren für KILLSWITCH ENGAGE getan."



Am 25. November hatten FIVE FINGER DEATH PUNCH in Worcester, Massachusetts ihren Gig nach acht Songs abgebrochen, nachdem Ivan Moody dem Publikum mitgeteilt hatte, dass ein Familienmitglied im Sterben liege.