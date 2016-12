02.12.2016 09:12

Blind Guardian: 'Children Of The Smith-Video zum "Die Zwerge"-Game online

Besingen die Zwerge: Blind Guardian

BLIND GUARDIAN steuern mit 'Children Of The Smith' einen Song zum Soundtrack des "Die Zwerge"-Games bei, das für PC, Mac Linux, Playstation™ 4 und Xbox One verfügbar ist.



Während einer Kickstarter-Kampagne im Jahr 2015 verbündete sich Entwickler KING Art mit Mitgliedern von BLIND GUARDIAN, die mit ihrer Interpretation des von Benny Oschmann und Julian F. O. Strzoda komponierten 'Children Of The Smith' einen epischen Song für "Die Zwerge" abliefern.

In dem Spiel, das auf den gleichnamigen Bestsellern von Autor Markus Heitz basiert, versammelt Tungdil - Schmied, Gelehrter und aufrechter Kämpfer - eine treue Schar von Gefährten und bricht zu einer epischen Reise auf, um das Geborgene Land vor allem Übel zu bewahren.

Viel Spaß mit 'Children Of The Smith'!





