01.12.2016 16:39

Vuur: Anneke van Giersbergen ruft neue Band ins Leben

Alles neu macht der Dezember: Vuur

Die ehemalige THE GATHERING-Frontfrau Anneke van Giersbergen hat eine neue Band am Start: VUUR (niederländisch für "Feuer") sollen ab sofort ihre progressive Seite repräsentieren, während sie sich mit ihrem Soloprojekt weiter auf akustischen Folk konzentrieren möchte.

"Es ist fast, als würde ich nach Gegensätzen suchen", lässt Anneke ihre Fans wissen. "Ich möchte, dass sich meine harte Musik auch wirklich hart anhört - und auf der anderen Seite, dass die Akustik-Sachen sehr ruhig und intim klingen. Ich lote meine Grenzen aus."

Neben Anneke selbst werden Ed Warby (dr., HAIL OF BULLETS, AYREON), Jord Otto (g., MY PROPANE), Ferry Duijsens (g.) und ihre beiden STREAM OF PASSION-Mitmusiker Johan Van Stratum (b.) und Marcela Bovio (v.) an VUUR beteiligt sein. Einen Vorstellungsclip der Band seht ihr im Player. Viel Spaß!