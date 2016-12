01.12.2016 16:02

Volbeat stellen Live-Mitschnitt von 'Seal The Deal' online

Hauen noch einen raus: Volbeat

Nachdem VOLBEAT ihren Fans bereits vor einem knappen Monat den offiziellen Videoclip zum Titeltrack ihres aktuellen Albums "Seal The Deal & Let's Boogie" kredenzt haben, legen die Dänen jetzt mit einem Live-Mitschnitt desselben Songs vom diesjährigen FortaRock Festival nach. Über den Track verriet Gitarrist Rob Caggiano kürzlich:



"Wir hatten den Albumtitel bereits, bevor wir diesen Song schrieben, und wie es bei allen diesen Songs der Fall war, kam die Musik schon vor den Lyrics. Für mich hat dieser Track einen sehr starken MOTÖRHEAD-Spirit. Ursprünglich hatten wir darüber gesprochen, einen MOTÖRHEAD-Song zu covern, als Tribut an Lemmy, aber als auch Brandon Carlisle (dr.) von TEENAGE BOLLETROCK starb, änderten wir unseren Plan. Wir machten den Titeltrack also zu einem indirekten Tribut an Lemmy und MOTÖRHEAD."

Viel Spaß mit dem Clip!