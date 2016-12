01.12.2016 15:30

Rainbow Bar & Grill benennt Biergarten in "Lemmy's Lounge" um

War jahrelang Stammgast im Rainbow Bar & Grill: Lemmy

Im weltberühmten Rainbow Bar & Grill am Sunset Strip in Los Angeles tummeln sich bereits seit den Sechzigern die Stars und Sternchen der internationalen Rock'n'Roll-Szene. Der vor einem Jahr verstorbene MOTÖRHEAD-Frontmann Lemmy Kilmister liebte den Laden so sehr, dass er nicht nur ein Apartment in dessen unmittelbarer Nähe anmietete, sondern auch unzählige freie Abende an der Bar verbrachte. Bereits im Sommer ehrte das Team des Restaurants seinen Stammgast, indem es eine lebensgroße bronzene Statue des Musikers aufstellen ließ. Jetzt entschied das Management sich, den angeschlossenen Biergarten in "Lemmy's Lounge" umzubenennen. Auch die Besitzer des direkt nebenan gelegenen Roxy Theatre ziehen mit: An der Außenwand des Gebäudes soll in Zukunft zu Ehren des Verstorbenen ein Lemmy-Wandgemälde entstehen.