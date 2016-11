01.12.2016 10:55

AC/DC zählen zu den Topverdienern unter den Musikern

Kann sich über ein paar Millionen mehr auf der hohen Kante freuen: Angus Young

Forbes hat seine jährliche Auflistung der best-bezahlten Musiker des Jahres veröffentlicht: AC/DC landen mit 67,5 Million eingenommenen US-Dollar auf Platz 7.

Angeführt wird die Liste von Popsternchen Taylor Swift, die 170 Millionen verdiente, auf dem zweiten Platz rangiert die Boygroup ONE DIRECTION (110 Millionen US-Dollar). Den dritten Platz sicherte sich die britische Sängerin Adele (80,5 Millionen US-Dollar). Platz vier geht mit 76,5 Millionen US-Dollar an die Pop-Queen Madonna, Platz fünf an Rihanna (75 Millionen US-Dollar).

Ob AC/DC dieser Coup noch einmal gelingt, ist allerdings ungewiss: Nach dem Ausstieg von Bassist Cliff Williams ist mit Gitarrist Angus Young nur noch ein Original-Mitglied an Bord. Der von kompletten Hörverlust bedrohte Fronter Brian Johnson wurde auf der letzten Tour von GUNS N' ROSES-Sänger Axl Rose ersetzt.