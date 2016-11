01.12.2016 10:38

Metallica präsentieren "Behind The Scenes"-Video des 'Dream No More'-Clips

Metallica gewähren Einblick in die Entstehung des 'Dream No More'-Videoclips

METALLICA haben ein Making-Of-Video zu dem 'Dream No More'-Videoclip online gestellt. Beim 'Dream No More'-Video führte Tom Kirk Regie, der zuvor schon mit der Band an dem Clip zu 'Moth Into Flame' gearbeitet hatte.

'Dream No More' findet sich auf dem aktuellen Album "Hardwired...To Self-Destruct", das am 18. November erschienen ist. Laut Frontmann James Hetfield will die Band bis zum Nachfolger der Scheibe nicht wieder acht Jahre verstreichen lassen:



"Ich kann die Zukunft nicht voraussehen, aber ich würde gern schneller als in acht Jahren neue Musik machen, so viel steht fest. Es bringt dir so viel Spaß und Freude, deine neue Musik zu hören, und sie andere Leute hören zu lassen. Deshalb wollen wir nicht mehr so lang warten."