30.11.2016 19:42

Overkill: Erster "The Grinding Wheel"-Trailer veröffentlicht

Erklären im Trailer den "The Grinding Wheel"-Albumtitel: Overkill

OVERKILL stellen euch heute den ersten Trailer zu ihrer kommenden Platte "The Grinding Wheel" vor. Am 10. Februar 2017 bringen die Thrasher ihr 18. Studioalbum via Nuclear Blast in Umlauf, im untenstehenden Clip erfahrt ihr mehr über den Titel des Langspielers und das Cover-Artwork.



Die "The Grinding Wheel"-Tracklist:



1. Mean Green Killing Machine

2. Goddamn Trouble

3. Our Finest Hour

4. Shine On

5. The Long Road

6. Let's All Go To Hades

7. Come Heavy

8. Red White And Blue

9. The Wheel

10. The Grinding Wheel