30.11.2016 17:06

Grave Digger zeigen 'Healed By Metal'-Video

Präsentieren "Healed By Metal": Grave Digger

GRAVE DIGGER haben das Video zum Titeltrack ihres kommenden Albums "Healed By Metal" parat - unten im Player könnt ihr euch den Clip ansehen. Am 13. Januar erscheint das Album der Power-Metaller via Napalm Records. Frontmann Chris Boltendahl verrät zum Albumtitel: "Ich wurde schon viele Male in meinem Leben vom Metal geheilt. Wenn ich Metal höre, baut mich das wieder auf. Ich finde, das ist ein guter Titel für GRAVE DIGGER. Es gibt da draußen so viele Leute mit Problemen. Ich glaube, die Platte kann einigen von ihnen helfen."



Die "Healed By Metal"-Tracklist:



01. Healed By Metal

02. When Night Falls

03. Lawbreaker

04. Forever Free

05. Call For War

06. Ten Commandments Of Metal

07. The Hangman’s Eye

08. Kill Ritual

09. Hallelujah

10. Laughing With The Dead