30.11.2016 16:41

Jack Russell's Great White: 'Blame It On The Night' im Stream

Jack Russells neue Platte: "He Saw It Comin'"

Jack Russel's GREAT WHITE packen mit 'Blame It On The Night' einen Track von ihrem kommenden Album "He Saw It Comin'" aus. Die Scheibe erscheint am 27. Januar 2017 via Frontiers Music. Worum es in dem Song geht, verrät euch Sänger Jack Russell selbst:



"Das meiste Material, das ich bisher geschrieben habe, war autobiografisch, aber dieser Song ist eine der Ausnahmen. Er ist für meine Frau und handelt von ihrer Kindheit. Wegen des Themas und meiner Gefühle für meine Frau war dieser Song für mich sehr schwer zu singen. Aber ich glaube, dass dieses Thema sehr wichtig ist, und dass man es aus den Schatten ans Licht zerren sollte."



Die "He Saw It Comin'"-Tracklist:



01. Sign Of The Times

02. She Moves Me

03. Crazy

04. Love Don't Live Here

05. My Addiction

06. Anything For You

07. He Saw It Comin'

08. Don't Let Me Go

09. Spy Vs Spy

10. Blame It On The Night

11. Godspeed