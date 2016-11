30.11.2016 15:48

Ulver: "Riverhead"-Soundtrack erscheint am 9. Dezember

Schrieben die Musik zum Film "Riverhead": Ulver

ULVERs Soundtrack zum Film "Riverhead" erscheint am 9. Dezember bei House Of Mythology. Der Film entstand unter der Regie von Justin Oakley und dreht sich um Feindschaften zwischen Familien und verschiedenen Gemeinschaften in Neufundland, Kanada. Der Regisseur ist schon seit geraumer Zeit ULVER-Fan und berichtet: "Schließlich wagte ich es einfach und fragte ULVER, ob sie Interesse daran hätten, die Musik zu meinem kommenden Film "Riverhead" zu schreiben. Sie nahmen das Angebot gern an, und hier ist nun das Ergebnis. Als langjähriger Fan war das für mich eine unglaubliche Kollaboration."

Die Tracklist des "Riverhead"-Soundtracks:

1. Riverhead

2. Alleyways

3. The Road To Town

4. In A Wooden Coat

5. Idle Hands Are The Devil's Playthings

6. Father's Feud

7. In Memoriam

8. Stroke The Fire

9. Bored Of Canada

10. Hard Standing

11. Stalking

12. A Waste Of Your Father's Life

13. Spiteful Things

14. The Hunt

15. Snake In The Grass