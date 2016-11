30.11.2016 14:21

Trivium: 'Lake Of Fire'-Demo im Stream

Erscheint am 2. Dezember als Re-Release auf Vinyl: "Ember To Inferno"

TRIVIUM streamen für euch eine frühe Demoversion ihres Songs 'Lake Of Fire', der auf dem Re-Release ihres Debütalbums "Ember To Inferno" enthalten sein wird. Die Wiederveröffentlichung erscheint am 2. Dezember und umfasst in den Vinyl-Deluxe-Editionen zusätzlich diverse Bonussongs.



Die komplette "Ember To Inferno"-Tracklist:



01. Inception: The Bleeding Skies

02. Pillars Of Serpents

03. If I Could Collapse The Masses

04. Fugue (A Revelation)

05. Requiem

06. Ember To Inferno

07. Ashes

08. To Burn The Eye

09. Falling To Grey

10. My Hatred

11. When All Light Dies

12. A View Of Burning Empires



"Ember To Inferno: Ab Initio": Bonustracks Deluxe-Edition

Ruber (auf transparentem rotem Vinyl im Box-Set)

01. Pain

02. Thrust

03. Lake Of Fire



Caeruleus (auf transparentem blauen Vinyl im Box-Set)

04. To Burn The Eye

05. Requiem

06. Fugue

07. My Hatred

08. The Storm

09. Sworn

10. Demon



Flavus (auf transparentem gelbem Vinyl im Boxset)

11. Like Light To The Flies

12. Blinding Tears Will Break The Skies

13. The Deceived