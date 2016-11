30.11.2016 13:00

Volbeat kündigen spezielle Europatour für 2017 an

2017 mit noch nie live gespielten Songs auf Tour: Volbeat

VOLBEAT kehren 2017 mit einer ganz besonderen Tour in die Arenen Europas zurück, bei der sie bisher noch nie live gespielte Songs auf die Bühne bringen werden. Frontmann Michael Poulsen erklärt, wie diese Idee zustande kam:



"Wir haben immer das Ziel, mit jeder Tour zu wachsen. Für uns ist es sehr wichtig, unsere Messlatte immer höher zu legen und den Fans als Dank für ihre Unterstützung etwas ganz besonderes zu bieten. Eine Setlist mit Songs zu spielen, die wir bisher noch nie live gebracht haben, und darüber hinaus die Hits und neue Stücke, wird es für das Publikum und uns zu einem außerordentlichen Erlebnis machen. Wir alle freuen uns darauf, diese besondere Tour zu starten."



VOLBEAT live:



23.08.17 Hamburg - Open Air am Volkspark

24.08.17 Berlin - Waldbühne

28.08.17 Mönchengladbach - Sparkassenpark

30.08.17 CH-Thun - Stockhorn Arena

01.09.17 AT-Graz - Messe Graz

03.09.17 Schweinfurt - Willy-Sachs-Stadion



Der Vorverkauf beginnt am 1. Dezember um 9:00 Uhr, Fanclub-Mitglieder können bereits heute zuschlagen.