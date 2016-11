30.11.2016 12:18

"Lilyhammer": Gewinnt eine Blu-ray-Box mit allen Serienstaffeln

Alle "Lilyhammer"-Staffeln gibt es jetzt gesammelt in einer Box

Ab morgen, dem 1. Dezember, gibt es einen echten Leckerbissen für Serienfans: Alle Staffeln der Ganster-Reihe "Lilyhammer" erscheinen gesammelt in einer Box mit jeder Menge Bonusmaterial auf DVD und Blu-ray - das perfekte Futter für eure Heimvideothek mit ca. 1.081 Minuten Laufzeit. Einen ersten Eindruck bekommt ihr unten im Trailer.

Weitere Infos zu "Lilyhammer":

Die kompletten drei Staffeln der schwarzhumorigen Gangsterserie mit „The Sopranos“-Star Steven Van Zandt. Auf 6 DVDs und 3 Blu-rays wird die Geschichte von Frank Tagliano erzählt. Tagliano ist Mitglied der New Yorker Mafia und sagt in einem Prozess gegen seinen eigenen Boss aus. Bedingung: die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm des FBI. Fortan baut er sich unter dem Namen Giovanni „Johnny“ Henriksen ein Leben im norwegischen Lillehammer auf und hat nicht nur mit den kulturellen Unterschieden zu kämpfen! LILYHAMMER ist die erste Koproduktion von Netflix und war in Norwegen ein absoluter Straßenfeger!Wir verlosen zum Heimkinostart eine Blue-ray-Box mit allen drei "Lilyhammer"-Staffeln.

Wollt ihr euer Glück versuchen und die Serie bei uns abgreifen? Dann schickt bis zum 9. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Lilyhammer", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de, und die Box könnte schon bald euch gehören. Die Teilnahmebedingungen findet ihr an dieser Stelle. Wir drücken die Daumen!