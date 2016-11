30.11.2016 11:49

"Office Christmas Party": Gewinnt Freikarten und Poster zum Kinostart

Ab 8. Dezember im Kino: "Office Christmas Party"

Mit "Office Christmas Party" kommt am 8. Dezember eine neue Weihnachtskomödie mit Jason Bateman, Olivia Munn, TJ Miller, Jennifer Aniston und vielen weiteren Hollywood-Stars ins Kino. Schaut euch unten für einen ersten Eindruck den Trailer an und surft auf der offiziellen Filmseite für alle Einzelheiten vorbei.



Zum Inhalt:



Familie hin oder her, die knallharte Geschäftsfrau Carol (Jennifer Aniston) ist fest entschlossen, die wenig lukrative Filiale ihres Bruders Clay (T.J. Miller) endgültig zu schließen. Doch so einfach lässt sich der beliebte Chef nicht unterkriegen. Er plant eine epische Weihnachtsfeier, deren Ziel es ist, einen potentiellen Kunden zu beeindrucken und somit die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter zu sichern. Während der Party entwickelt sich jedoch eine unkontrollierbare Eigendynamik, in der jegliche Grenzen von Moral und Ordnung gesprengt werden. Von wegen „stille Nacht, heilige Nacht“ – Josh Gordon und Will Speck („Die Eisprinzen“, „Umständlich Verliebt“) inszenierten mit OFFICE CHRISTMAS PARTY einen gnadenlosen Ritt in den weihnachtlichen Partyabgrund.

Passend zum Filmstart verlosen wir 3x2 "Office Christmas Party"-Kinotickets und drei Poster für den vorweihnachtlichen Kinospaß. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, schickt bis zum 7. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Office Christmas Party", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen. Viel Glück!