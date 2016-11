30.11.2016 17:00

Unleash The Archers feiern 'Time Stands Still'-Videopremiere

Haben ein Dankeschön für ihre Fans parat: Unleash The Archers

UNLEASH THE ARCHERS haben als kleines Dankeschön an ihre treuen Fans ein Video zu ihrem Track 'Time Stands Still' gedreht, das bei uns Uraufführung feiert. 'Time Stands Still' ist der Titelsong des aktuellen Albums, das die Kanadier um Frontröhre Brittney Slayes via Napalm Records veröffentlicht haben. Die Sängerin freut sich, euch den Clip zu präsentieren:



"Wir sind so aufgeregt, weil wir endlich allen dieses Video zeigen können! Es ist unser Dank an all die Fans, die wir getroffen und auf unserer ersten Europatour neu dazugewonnen haben, und eine passende Möglichkeit, das "Time Stands Still"-Kapitel abzuschließen, bevor wir ins Studio gehen und ein neues Album aufzunehmen. Viele Fans sagten uns, der Titeltrack sei ihr Favorit auf dem Album, also bin ich wirklich froh, dass wir ihn für das letzte Video ausgewählt haben. Es ist nämlich auch definitiv einer meiner Favoriten."



Film ab für 'Time Stand Still'!