30.11.2016 10:57

Nonpoint zeigen 'Divided... Conquer Them'-Video

Wollen mit ihren Releases eine Geschichte erzählen: Nonpoint

NONPOINT melden sich mit dem neuen Clip zu ihrem Song 'Divided... Conquer Them' zurück. Die Nummer findet ihr auf der aktuellen Platte "The Poison Red", die am 8. Juli bei Spinefarm Records erschienen ist. Sänger Elias Soriano erklärt, was es mit dem Video auf sich hat:



"Dieses Video ist Teil einer Geschichte, die wir unseren Fans mit den nächsten Veröffentlichungen erzählen wollen. Ich weiß noch nicht, wie weit und tief dieses Projekt gehen wird, aber ich freue mich schon auf die Reaktionen zu jedem Kapitel der Story. In diesem Video geht es darum, das Tempo vorzugeben."



Viel Spaß mit 'Divided... Conquer Them'!