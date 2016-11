30.11.2016 10:45

Pro-Pain: 'Voice Of Rebellion'-Video ist online

Aktuell auf Tour: Pro-Pain

PRO-PAIN stellen euch heute das Video zum Titeltrack ihres aktuellen Langspielers "Voice Of Rebellion" vor. Frontmann/Bassist Gary Meskil verrät über den Clip: "Um unser 25-jähriges PRO-PAIN-Bandjubiläum weiterhin zu feiern, bringen wir euch, unseren Fans, diesen Videoclip zu 'Voice Of Rebellion'. Der Clip wurde von Kirk Farrington, der auch Regie führte, in unserer Heimat auf Long Island gedreht, und zwar im Revolution Nightclub im Sommer 2016. Wir hoffen, es gefällt euch, und wir sehen euch alle auf Tour!"



PRO-PAIN live:



01.12.16 CH-Sion - Le Port Franc

02.12.16 CH-Zug - Galvanik

03.12.16 CH-La Chaux De Fonds - Bikini Test

04.12.16 Stuttgart - Kellerklub

05.12.16 Frankfurt - Das Bett

06.12.16 Köln - MTC

07.12.16 Erfurt - From Hell

08.12.16 Berlin - Nuke Club

09.12.16 Bischofswerda - East Club

13.12.16 AT-Wien - Viper Room

15.12.16 Münster - Sputnik Cafe