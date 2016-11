30.11.2016 10:27

Amon Amarth: "Once Sent From The Golden Hall" und "The Avenger" im Januar auf Vinyl

Werden auf Vinyl neu aufgelegt: die ersten beiden Amon-Amarth-Alben

AMON AMARTHs erste zwei Alben "Once Sent From The Golden Hall" (1998) und "The Avenger" (1999) werden am 27. Januar 2017 von Metal Blade auf Vinyl neu aufgelegt. Beide Platten erscheinen sowohl auf schwarzem Vinyl als auch in limitierter Stückzahl als farbige LPs:



"Once Sent From The Golden Hall" Originals-Series LP-Reissue (EU)

- 180 g black

- Opague-orange-marbled (500)

- Khaki-marbled (300, EMP-exklusiv)

- "Fire"-splattered (200, ebay-exklusiv)



"The Avenger" Originals-Series LP-Reissue (EU)

- 180 g black

- Opague-bloodred-marbled (limited to 500 copies)

- Steel-grey-marbled (300, EMP-exklusiv)

- "Fire"-splattered (200, ebay-exklusiv)



Bestellen könnt ihr die Scheiben bei EMP oder im Metal-Blade-eBay-Store.