29.11.2016 20:27

Altitudes & Attitude nehmen neues Material auf

Wieder im Studio: Altitudes & Attitude

ALTITUDES & ATTITUDE, das Projekt um ANTHRAX-Basser Frank Bello und MEGADETH-Bassist David Ellefson, nimmt aktuell in Hollywood neues Songmaterial auf, wie Ellefson verkündet. Produzieren wird die neue Scheibe erneut Jay Ruston.



"Unsere Fans hätten vermutlich nie gedacht, dass zwei Metal-Bassisten solche Songs hervorbringen könnten", so Ellefson. "Es ist spannend, ausgereifte Melodien zu schreiben und dabei an die Grenzen des Bassspiels zu gehen. Mit Frank als Sänger und uns beiden auch an den Gitarren und anderen Instrumenten, hatten wir eine ganz andere Dimension kreativer Möglichkeiten."