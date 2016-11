29.11.2016 19:52

In Flames: Peter Iwers verlässt die Band

Verlässt In Flames: Peter Iwers

IN FLAMES-Bassist Peter Iwers hat heute seinen Ausstieg verkündet, um sich in Zukunft "neuen Aufgaben widmen zu können". Die laufende US-Tour wird die letzte mit dem Tieftöner sein. Iwers bedankt sich bei den Fans für ihre Unterstützung:



"Es waren fast 20 Jahre, die Spaß gemacht haben, und ich bin euch allen auf ewig dankbar für all die Unterstützung, die ihr mir und den anderen Jungs geschenkt habt. Ihr habt all das möglich gemacht. Nun ist es für mich an der Zeit, mich weiterzuentwickeln, mit musikalischen und nicht musikalischen Abenteuern. Ich wünsche Niclas, Anders, Björn und Joe nur das Beste. Hoffentlich sehe ich euch Jesterheads in Zukunft wieder vor der Bühne. Möge die Macht mit euch sein."