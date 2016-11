29.11.2016 13:39

Ratt: Stephen Pearcy kündigt Comeback für 2017 an

Kommen 2017 wieder hervor: Ratt

RATT arbeiten gerade offenbar auf Hochtouren an ihrer Rückkehr. Nach den Namensrechtstreitigkeiten mit Drummer Bobby Blotzer (Bobby Blotzer's RATT), kündigt Original-Frontmann Stephen Pearcy nun via Twitter an: "Mach dich bereit, 2017! Die wahren RATT kommen wieder aus dem Keller hervor."



Bereits im Sommer hatte Pearcy angedeutet, dass er, Bassist Juan Croucier und Gitarrist Warren DeMartini an einer Reunion interessiert seien und sogar zusammen an Songmaterial arbeiten, allerdings wegen des Rechtsstreits mit ihrem Comeback noch warten müssten: "Wer geduldig ist, wird am Ende belohnt."