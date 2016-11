29.11.2016 16:00

The Great Old Ones feiern 'Mare Infinitum'-Premiere

Lieben die Werke von H.P. Lovecraft: The Great Old Ones

THE GREAT OLD ONES präsentieren bei uns ihren bisher ungehörten Track 'Mare Infinitum' vom kommenden Langspieler "EOD: A Tale Of Dark Legacy". Das Album erscheint am 27. Januar 2017 via Season Of Mist, vorbestellen könnt ihr es hier. Als große Fans des Fantasy-/Horror-Schriftstellers H.P. Lovecraft haben die französischen Black-Metaller die Scheibe im Sinne einer musikalischen Fortsetzung seiner Erzählung "Schatten über Innsmouth" (Originaltitel: "The Shadow Over Innsmouth") geschrieben. Sänger/Gitarrist Benjamin Guerry verrät über 'Mare Infinitum' und die Liebe zu Lovecraft:



"Wir sind stolz, euch diesen Track von unserem neuen Album präsentieren zu können. Er ist voller Melancholie, aber auch Erhabenheit. Dieser Song zollt der unendlichen Tiefe des Meeres Tribut - ein wichtiges Erzählmittel in Lovecrafts Mythologie. Für alle, die sich den Überraschungsmoment dieses tragischen Trips nach Innsmouth bewahren wollen, werden wir keine weitere Erklärung unserer Geschichte oder Spoiler liefern. Wie bei jedem Buch, müsst ihr es selbst entdecken. Wir sind unheimlich glücklich mit der tollen Produktion, die von Mobo im Conkrete Studio geleistet wurde."

Alle Weiteren Infos zu THE GREAT OLD ONES findet ihr bei Facebook und auf der offiziellen Band-Homepage.



Die "EOD: A Tale Of Dark Legacy"-Tracklist:



1. Searching For R. Olmstead (introduction)

2. The Shadow Over Innsmouth

3. When The Stars Align

4. The Ritual

5. Wanderings

6. In Screams And Flames

7. Mare Infinitum



Vorhang auf für 'Mare Infinitum'!